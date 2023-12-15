Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Сергей Грабский, заметив, что с точки зрения здравого смысла никто не будет держать оружие или технику в месте, которое является приоритетной целью противника. Никакого смысла в этом нет.

К теме Удар по Хмельницкой области: что известно о ракетах "Кинжал", которыми Россия атаковала Украину

Почему "Кинжалы" запускали через Киев

Вероятно, у врага есть другие цели относительно локации в Староконстантинове и хочет показать, что там якобы что-то уничтожили.

Россияне знают, что вокруг Киева мощная противовоздушная оборона, впрочем, запускали ракеты на Хмельнитчину именно через столицу. Можно предположить, что ранее во время запуска "Искандеров" и С-400 работали сухопутные и ракетные войска России, а в случае с "Кинжалами" – космические.

Традиционной болезнью российской армии является отсутствие координации и обмена информацией между разными видами вооруженных сил. По-видимому, они не согласовали свои действия между собой. Поэтому, несмотря на то, что в районе Киева сбивают практически все, они продолжили запуск этих ракет,

– подчеркнул Сергей Грабский.

Все же российский "Кинжал" сбили и это подтверждает, что у нас есть надежная защита неба. Следует отметить, что нет ни одной системы, которая на 100% будет гарантировать уничтожение всех объектов, поэтому в любом случае украинцам нужно быть внимательными.

Для россиян эта ситуация является очередным напоминанием о том, насколько укрепилась противовоздушная оборона Украины. Но надо понимать, что они не оставят попыток атаковать столицу, поэтому мы должны быть готовы даже к массовому использованию "Кинжалов",

– добавил военный эксперт.

По данным нашей разведки с 2022 года, России удалось накопить около 900 ракет. Раньше цифры были значительно больше – это подтверждает, что санкции работают, а страна-агрессор имеет относительно ограниченные ресурсы.

Что может сделать Украина

Цель противника – обессилить и истощить нашу систему противовоздушной обороны. Уже сейчас делается все возможное, чтобы рассредоточить усилия. Украинская оборона держится не только благодаря системам Patriot, но и другим средствам.

По словам военного эксперта, важным элементом нашей обороны является то, насколько эффективно мобильные группы могут сбивать "Шахеды". Это критический вопрос, потому что, если беспилотник летит на конечной части своей траектории в чрезвычайно важный объект города или тепловую электростанцию, то для его устранение используются все средства.

Повышение эффективности мобильных групп позволит рассредоточить и уменьшить нагрузку на те средства, которыми мы достигаем результатов в сбитии воздушных объектов,

– подчеркнул Грабский.

Последние данные показывают, что около 40% "Шахедов" сбивают именно мобильные группы. Это достаточно серьезные показатели. Украина пытается минимизировать расходы ракет ПВО, а также ведет постоянные переговоры с нашими союзниками для того, чтобы получить больше средств.

Воздушная атака россиян 14 декабря: что известно