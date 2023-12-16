Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, что собой представляют враждебные средства РЭБ. Также он рассказал о работе нашей ПВО, передает 24 Канал.

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Как работают российские фальш-цели

Игнат заявил, что Силы обороны располагают информацией о воздушной обстановке, которая отображается на мониторах.

То есть, видим цель. Это такие маркеры на радарах, они двигаются. Это может быть самолет, дрон, вертолет, крылатая ракета или баллистическая ракета,

– объяснил он.

Спикер ПС ВСУ отметил, что в случае баллистической ракеты нашим защитникам остается мало времени для ее обнаружения. По его словам, такие ракеты фактически летят как снаряды.

Также Россия использует средства радиоэлектронной борьбы.

Это радиоэлектронный импульс, запускаемый станциями, и мы видим, вроде бы это ракета или самолет, или что-то другое,

– сказал Игнат.

Но на самом деле там нет ничего. Поэтому их и называют фальш-целями. Игнат подчеркнул, что Воздушные силы все равно должны реагировать на них и предупреждать жителей Украины о вероятной угрозе. А потом уже специалисты разбираются, запустили ли россияне фальш-цель или нет.

Другие заявления Игната