Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 24 Каналу о том, как за почти 2 года полномасштабной войны России против Украины окрепли Воздушные силы. Он добавил, что некоторые страны в начале вторжения предоставляли ПЗРК. А когда оккупанты в октябре 2022 года начали бить по критической инфраструктуре, Украина начала получать системы ПВО.

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Речь, в частности, о комплексах IRIS-T и NASAMS. А в 2023 году ВСУ получили ЗРК Patriot.

Сейчас ПВО есть везде. Все Силы обороны объединяются в единую систему противовоздушной обороны государства, которой руководит Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук. Очень сложная работа во взаимодействии подразделений,

– подчеркнул Игнат.

Огромный список

Также созданы мобильные огневые группы, которые дают больший результат, чем остальные силы и средства противовоздушной обороны.

Ракеты для IRIS-T, NASAMS и Patriot очень дорогие. Поэтому их следует использовать целесообразно. Все, чтобы сдерживать вражескую авиацию. Её нужно отогнать как можно дальше от границ Украины.

Поэтому рационально использовать стрелковое оружие и зенитные пушки, чтобы уничтожать "Шахеды". Также мобильные огневые группы начали неплохо уничтожать крылатые ракеты. Все благодаря оборудованию, которое доукомплектовывается прожекторами и тепловизорами. Это увеличивает их эффективность.

"Сравнивая с тем годом, у нас есть огромный спектр номенклатуры вооружения западного образца. Огромный – именно в номенклатуре, но не надо слово "огромный" брать, что у нас их "много". У нас недостаточно. Надо больше и больше", – отметил спикер Воздушных сил ВСУ.

Ведь Воздушным силам нужно заменить старый парк, который они используют. Все потому, что он истощается. Западные системы дают хороший результат. Их хорошо используют украинские военные. Однако ПВО все равно нужно усиливать.

Все, что будет поступать, сразу станет в строй. Есть, кому его эксплуатировать. Уже обучены специалисты на все системы. Поэтому с нетерпением ждем помощи в усилении нашего неба,

– сказал Юрий Игнат.

Без преимущества – сложно

Украине необходимо преимущество в воздухе, ведь без этого трудно преуспеть в наземных операциях. Российскую авиацию нужно отогнать как можно дальше.

"F-16 вместе с дальнобойными системами, такими как Patriot или SAMP/T, могут обеспечить нам завоевание преимущества в воздухе на оккупированных территориях. То есть потеснить их как можно дальше", – отметил спикер Воздушных сил ВСУ.

Это позволят сделать определенные модификации F-16. В частности, американским истребителям нужны мощные радары и ракеты. Самолеты, которые получит Украина, усилят ударные группы советской авиации. Это будет очень хороший тандем советского и западного вооружения, чтобы эффективно и успешно выполнить задачу.

Усиление ПВО: главное