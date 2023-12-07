Украина уже получила несколько таких установок. До конца года она получит остальные комплексы от США – помощь продолжает поступать.

Смотрите также Ярмарка тщеславия: политические игры в США могут стать для Украины катастрофой

Смерть дронам России

К концу текущего года США завершат поставки 14 заказанных систем Vampire, которые помогут эффективно противостоять российским дронам. Украина уже получила 4 таких системы только за шесть месяцев. Для этого использовали инновационную стратегию заключения контрактов.

Первые отчеты свидетельствуют о том, что система вооружения оказывает немедленное влияние на текущие усилия Украины во время войны,

– отметил руководитель программы по созданию комплекса Алекс Дутко.

В Военно-морских силах США также добавили, что вместе с Vampire в течение месяца должны поступить первые ракеты APKWS, оснащенные бесконтактным детонатором.

Vampire – это компактная платформа для запуска ракет на паллетах, состоящая из сенсорного шара и четырехзарядных пусковых установок усовершенствованной системы высокоточного оружия (APKWS). Они могут быть установлены на любой грузовик с бортовой платформой.

Помощь от США: последние новости