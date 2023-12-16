Так, беспилотники типа "Шахед" оккупанты могут выпускать практически из фуры. Об этом в эфире телемарафона рассказал Юрий Игнат, передает 24 Канал.

К темам Дроны летели через всю Украину, тревога была и на Западе: что известно о ночной атаке 16 декабря

В Воздушных силах рассказали о ночной атаке "Шахедами"

Игнат отметил, что в эту ночь была типичная атака российскими "Шахедами". Правда, по его словам, количество БПЛА время от времени может немного увеличиваться.

"Противник продолжает фактически каждую ночь наносить удары этими типами БПЛА, По всей территории страны были беспилотники и летели сегодня с трех направлений, это и Брянская область, Приморско-Ахтарск и район Курска", – подчеркнул он.

Спикер отметил, что общественность интересуется, с каких именно площадок совершают пуски "Шахедов" россияне. Он подчеркнул, что площадки не столь важны для оккупантов, ведь они могут быть мобильными.

Мы видели, что беспилотники типа "Шахед" выпускали фактически из фуры, из машины. Это контейнер, он может быть где угодно и осуществить эти пуски,

– подчеркнул Игнат.

Он также отметил, что россияне также запускают свои беспилотники из Крыма, и улетают они в любом случае на Север. В то же время, точкой входа для российских воздушных целей является Херсонская или Одесская области.

В конце концов Игнат сказал, что, несмотря на постоянные районы пусков беспилотников, оккупанты пытаются менять маршруты, двигаясь на 5 – 10 километров левее или правее, чтобы обойти украинские системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

Спикер отметил, что мобильные огневые группы этой ночью активно работали над уничтожением российских беспилотников, однако также привлекались и зенитные ракетные группы и истребительная авиация.

"Шахеды" были от Херсона до Хмельницкого