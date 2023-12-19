До слова, про вибух повідомляли у місцевих телеграм-каналах. Втім, у коментарі 24 Каналу у ДСНС Києва наголосили, що не отримували повідомлення про вибух.
До теми У Києві посеред дня загорілася школа: дітей довелося евакуювати з уроків
Під час пожежі врятували людину
Близько о 14:27 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в п'ятиповерхівці на вулиці Сергія Берегового у Солом'янському районі Києва. Рятувальники оперативно прибули на місце пожежі й встановили, що загоряння сталося на 3 поверсі.
На місці пожежі співробітники ДСНС виявили потерпілого з ознаками отруєння продуктами горіння та передали медикам.
Вже о 14:50 пожежу вдалося ліквідувати на площі 8 квадратних метрів. Що стало причиною пожежі – з'ясовуватимуть правоохоронці.
До слова, у мережі повідомляли, що причиною пожежі буцімто став витік газу. Втім, ця інформація наразі є непідтвердженою.
У Солом'янському районі Києва сталася пожежа: дивіться відео
Пожежі в Україні: останні новини
- У Чернігівській області 19 грудня сталася пожежа у приватному будинку. Рятувальники понад годину ліквідовували загоряння. Коли пожежу вдалося загасити, то в будинку виявили тіла трьох загиблих – 23-річної жінки та двох її синів 3 та 4 років.
- Нещодавно також сталася пожежа у приватному будинку на Житомирщині. На жаль, під час неї загинуло троє дітей віком від 2 до 5 років. Також постраждала їхня мати – 37-річна жінка зазнала опіків різного ступеня.
- У центрі Тернополя ввечері 18 грудня сталася пожежа у "Будинку правосуддя". Відомо, що загорянню передував вибух. Як згодом повідомили у поліції, загоряння трапилося в кабінеті завгоспа Адміністративного суду. Попередня причина – спалахнув холодильник, від високої температури з сильним звуком тріснули вікна і тому людям здалося, що щось вибухнуло.