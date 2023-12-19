Трагедія сталася 19 грудня близько о 10:25 у селі Гмирянка Ічнянської територіальної громади Чернігівщини. Причину пожежі встановлять правоохоронці, які встановлюють усі деталі інциденту.

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На Чернігівщині у пожежі загинула мати з двома дітьми

Рятувальники Прилуцького району близько о 10:25 отримали повідомлення про пожежу в селі Гмирянка. Співробітники ДСНС відразу ж виїхали на місце загоряння. Близько об 11:02 пожежу вдалося локалізувати, а вже за 30 хвилин – її остаточно ліквідували.

Коли рятувальники приборкали вогонь, то виявили у приватному будинку тіла загиблих. Під час пожежі загинули 23-річна мати та її двоє синів – 2019 та 2020 років народження.

У поліції Чернігівської області повідомили, що нині встановлюють причини та обставини пожежі, що призвела до загибелі людей. Попередньо відомо, що загоряння сталося всередині будинку.

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Також правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України – про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки.

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