Рятувальники ліквідували займання через 36 хвилин з часу отримання повідомлення про пожежу. Інцидент трапився у київській школі №185

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Що відомо про пожежу

На місце події прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Під час розвідки, бійці встановили, що займання сталось в підвальному приміщенні навчального корпусу,

– йдеться в повідомленні ДСНС.

У МВС України повідомили, що причиною пожежі стало коротке замикання електродротів з подальшим горінням.

В одній зі шкіл Києва сталася пожежа / Фото ГУ ДСНС України у місті Київ

Для гасіння займання довелося залучити 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 пожежників.

Рятувальники ліквідували займання у школі / Фото ГУ ДСНС України у місті Київ

Загалом евакуювали 665 дітей та 60 працівників.

Евакуація дітей під час пожежі: дивіться відео

У відомстві також повідомили, що загиблих та постраждалих через пожежу немає.

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