Спасатели ликвидировали возгорание через 36 минут с момента получения сообщения о пожаре. Инцидент произошел в киевской школе №185
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Что известно о пожаре
На место происшествия прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений.
Во время разведки бойцы установили, что возгорание произошло в подвальном помещении учебного корпуса,
– говорится в сообщении ГСЧС.
В МВД Украины сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов с последующим горением.
В одной из школ Киева произошел пожар / Фото ГУ ГСЧС Украины в Киеве
Для тушения возгорания пришлось привлечь 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 пожарных.
Спасатели ликвидировали возгорание в школе / Фото ГУ ГСЧС Украины в Киеве
В общей сложности эвакуировали 665 детей и 60 работников.
Эвакуация детей во время пожара: смотрите видео
В ведомстве также сообщили, что погибших и пострадавших из-за пожара нет.
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