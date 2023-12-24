Інцидент трапився ввечері 23 грудня на вечірці російської служби BBC.

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Подробиці інциденту

У ризькому барі Čē проходила вечірка журналістів російської служби BBC. Близько 11 години вечора у закладі окрім представників ЗМІ майже не залишилося відвідувачів.

В один момент двері відчинилися, всередину заглянув чоловік і кинув гранату під ноги журналістам, що стояли в залі. Це була навчальна граната РГД-5. Вона вибухнула та оглушила кількох людей.

Кілька осіб вибігли вслід за нападником. Вони повідомили, що той втік на чорній BMW. Журналісти зафіксували номер машини.

На місці працює поліція

Постраждалих внаслідок інциденту немає. Наразі на місці працюють співробітники поліції. Журналісти переконані, що напад пов'язаний із їхньою професійною діяльністю. Однак поки що це не підтверджена інформація.

Зазначимо, що днями було неспокійно і в самій Росії: