Яку виплату зможуть отримати українці

Виплату нададуть особам, які отримали довідку ВПО не пізніше як за 30 днів до дня реєстрації в місті Камʼянське або Камʼянській територіальній громаді, повідомляє 24 Канал з посиланням на Карітас-спес.

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Також умовами для отримання цієї виплати є:

прописка особи в населеному пункті, що входить у список окупованих територій чи тих, які визначені як зона активних бойових дій;

такі громадяни не отримували аналогічну допомогу з вересня 2024 року.

Якщо ви більше місяця тому подали заяву на отримання аналогічної грошової допомоги, та ще її не отримали, вам потрібно очікувати її. Якщо ви зареєструєтесь у нас і при перевірці вашого ідентифікаційного коду виб'є ще іншу заяву з будь-якого фонду чи організації, можуть зняти обидві заяви,

– зазначають представники організації.

Зверніть увагу! Фото довідки ВПО потрібно надсилати за номером (099)010-81-72. Телефонувати непотрібно.