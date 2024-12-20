Какую выплату смогут получить украинцы

Выплату предоставят лицам, которые получили справку ВПЛ не позднее чем за 30 дней до дня регистрации в городе Каменское или Каменской территориальной общине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Каритас-спес.

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Также условиями для получения этой выплаты являются:

прописка лица в населенном пункте, входящем в список оккупированных территорий или тех, которые определены как зона активных боевых действий;

такие граждане не получали аналогичную помощь с сентября 2024 года.

Если вы больше месяца назад подали заявление на получение аналогичной денежной помощи, и еще ее не получили, вам нужно ожидать ее. Если вы зарегистрируетесь у нас и при проверке вашего идентификационного кода выбьет еще другое заявление из любого фонда или организации, могут снять оба заявления,

– отмечают представители организации.

Обратите внимание! Фото справки ВПО нужно присылать по номеру (099)010-81-72. Звонить не нужно.