У вечері того ж дня, коли вся Чехія ще оговтувалася від жорстокого вбивства десятків людей, мешканець словацького міста Жиліна подзвонив до служби екстренної допомоги і розповів про свої плани влаштувати подібну бійню.
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Як покарають порушника
Поліція терміново відреагувала на цей інцидент. Незабаром силовики вже виламували двері до квартири зловмисника. Затриманим виявився 64-річний чоловік. Йому загрожує покарання до двох років позбавлення волі за поширення загальної тривоги.
Відомо, що після трагедії у Карловому університеті чеська поліція також здійснила низку арештів. Зокрема, вона заарештувала чоловіка, який погрожував вбити родину стрілка Давида Козака.
Масова стрілянина у центрі Праги: що відомо
- 21 грудня вдень у центрі Праги 24-річний студент філософського факультету Карлового університету Давид Козак скоїв масовий розстріл у будівлі факультету мистецтв.
- Чоловік застрелив 13 людей, ще 25 отримали поранення, 10 із них перебувають у важкому стані. Сам стрілок після скоєння злочину наклав на себе руки.
- МЗС України намагалося встановити, чи є серед жертв українці. Згодом стало відомо, що серед іноземців, які постраждали результаті нападу – один громадянин Нідерландів та двоє громадян Об'єднаних Арабських Еміратів.
- Давида Козака підозрюють у вбивстві власного батька. Також правоохоронці встановили, що студент вбив чоловіка та його двомісячну доньку. Їхні тіла були знайдені в лісі на околиці Праги 15 грудня.