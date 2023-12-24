У вечері того ж дня, коли вся Чехія ще оговтувалася від жорстокого вбивства десятків людей, мешканець словацького міста Жиліна подзвонив до служби екстренної допомоги і розповів про свої плани влаштувати подібну бійню.

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Як покарають порушника

Поліція терміново відреагувала на цей інцидент. Незабаром силовики вже виламували двері до квартири зловмисника. Затриманим виявився 64-річний чоловік. Йому загрожує покарання до двох років позбавлення волі за поширення загальної тривоги.

Відомо, що після трагедії у Карловому університеті чеська поліція також здійснила низку арештів. Зокрема, вона заарештувала чоловіка, який погрожував вбити родину стрілка Давида Козака.

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