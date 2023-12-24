Вечером того же дня, когда вся Чехия еще приходила в себя от жестокого убийства десятков человек, житель словацкого города Жилина позвонил в службу экстренной помощи и рассказал о своих планах устроить подобную бойню.

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Как накажут нарушителя

Полиция в срочном порядке отреагировала на этот инцидент. Вскоре силовики уже выламывали дверь в квартиру злоумышленника. Задержанным оказался 64-летний мужчина. Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы за распространение всеобщей тревоги.

Известно, что после трагедии в Карловом университете чешская полиция также осуществила ряд арестов. В частности, она арестовала мужчину, который угрожал убить семью стрелка Давида Козака.

Массовая стрельба в центре Праги: что известно

  • 21 декабря днем в центре Праги 24-летний студент философского факультета Карлового университета Давид Козак совершил массовый расстрел в здании факультета искусств.
  • Мужчина застрелил 13 человек, еще 25 получили ранения, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Сам стрелок после совершения преступления покончил с собой.
  • МИД Украины пыталось установить, есть ли среди жертв украинцы. Впоследствии стало известно, что среди пострадавших в результате нападения иностранцев один гражданин Нидерландов и двое граждан Объединенных Арабских Эмиратов.
  • Давида Казака подозревают в убийстве собственного отца. Также правоохранители установили, что студент убил мужчину и его двухмесячную дочь. Их тела были обнаружены в лесу на окраине Праги 15 декабря.