В интересах Словакии, говорит он, как можно скорее завершение войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Роберта Калиняка в эфире программы V politike на телеканале TA3, как передает TASR.

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Какое мнение имеет министр обороны Словакии по завершению войны в Украине

По мнению Калиняка, интересы Словакии требуют немедленного завершения войны через перемирие и дальнейшие мирные переговоры между сторонами конфликта.

Важнее, чем будущие границы, является то, какую форму примет послевоенная Украина, считает министр.

Он также добавил, что Украина не осознает, что "она никогда не сможет разместиться между Германией и Швейцарией", но всегда будет иметь свою самую большую границу именно с Россией.

В то же время Калиняк признал, что Россия является агрессором в этом конфликте, ведь нарушила все международные нормы и правила. Однако, по его мнению, мир должен одинаково реагировать на подобные ситуации в других регионах.

Нельзя спорить, кто здесь агрессор, потому что Россия перешла все границы, правила и нарушила международное право, но необходимо уделять такое же внимание и тому, что происходит в других частях мира, и применять те же самые стандарты ко всем другим спорам,

– сказал Калиняк.

Напомним, Словакия готова стать площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар отметил, что дипломатия страны готова способствовать мирным инициативам и поддерживает участие всех сторон в переговорах.