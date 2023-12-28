У його будинку правоохоронці знайшли лист із зізнанням, повідомляє чеське видання Denik N.
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Стрілок зізнався у ще двох убивствах
Ідеться про вбивство, яке сталося 15 грудня у Клановицькому лісі на околиці чеської столиці. Жертвами стали 32-річний чоловік та 2-місячна дитина.
"Можу підтвердити, що ми в Гостоуні знайшли лист, у якому вбивця написав, що скоїв напад у Клановицькому парку. Текст документа зараз опублікувати не можна у зв'язку з розслідуванням подій, що відбувається", – заявив речник поліції Ян Данек.
Зазначають, причетність стрілка до подвійного вбивства також підтвердила балістична експертиза.
Стрілянина в центрі Праги: головне
- 21 грудня в Карловому університеті у центрі Праги Давид Козак влаштував стрілянину.
- За даними правоохоронців, загинули 13 людей, серед них і сам стрілок.
- Ще 25 осіб отримали поранення, з них десять – серйозні.