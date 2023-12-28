В его доме правоохранители нашли письмо с признанием, сообщает чешское издание Denik N.
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Стрелок признался еще в двух убийствах
Речь идет об убийстве, произошедшем 15 декабря, в Клановицком лесу на окраине чешской столицы. Жертвами стали 32-летний мужчина и 2-месячный ребенок.
"Могу подтвердить, что мы в Гостоуне нашли письмо, в котором убийца написал, что совершил нападение в Клановицком парке. Текст документа сейчас опубликовать нельзя в связи с происходящим", — заявил представитель полиции Ян Данек.
Отмечают, что причастность стрелка к двойному убийству также подтвердила баллистическая экспертиза.
Стрельба в центре Праги: главное
- 21 декабря в Карловом университете в центре Праги Давид Козак устроил стрельбу.
- По данным правоохранителей, погибли 13 человек, среди них и сам стрелок.
- Еще 25 человек получили ранения, из них десять – серьезные.