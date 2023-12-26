Після масової стрілянини у будівлі Карлового університету чеська поліція повідомила про низку схожих погроз. Про це вона зазначила сьогодні, 26 грудня.

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Що відомо про нові погрози

Тільки вчора (25 грудня – 24 Канал) празькі детективи мали справу ще з сімома випадками небезпечних погроз (як правило, "тепер моя черга" і подібні висловлювання) або схвалення нападу на факультет мистецтв Карлового університету,

– зазначають чеські правоохоронці.

У поліції зазначили, що особи більшості з тих, хто розповсюджує подібні погрози, вже встановлені.

Крім цього, правоохоронці подякували медіа, які "не брали участі у створенні культу масового вбивці", і закликали решту ЗМІ відповідальніше підходити до висвітлення цієї теми.

Масова стрілянина в університеті в Празі: коротко