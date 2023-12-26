Після масової стрілянини у будівлі Карлового університету чеська поліція повідомила про низку схожих погроз. Про це вона зазначила сьогодні, 26 грудня.
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Що відомо про нові погрози
Тільки вчора (25 грудня – 24 Канал) празькі детективи мали справу ще з сімома випадками небезпечних погроз (як правило, "тепер моя черга" і подібні висловлювання) або схвалення нападу на факультет мистецтв Карлового університету,
– зазначають чеські правоохоронці.
У поліції зазначили, що особи більшості з тих, хто розповсюджує подібні погрози, вже встановлені.
Крім цього, правоохоронці подякували медіа, які "не брали участі у створенні культу масового вбивці", і закликали решту ЗМІ відповідальніше підходити до висвітлення цієї теми.
Масова стрілянина в університеті в Празі: коротко
- 21 грудня, близько 15:55 за місцевим часом, студент розпочав стрілянину у Карловому університеті Праги.
- Відповідно до попередньої інформації рятувальної служби Праги, внаслідок стрілянини 15 людей загинули.
- Мотиви 24-річного студента-стрілка Карлового університету Давида Козака наразі невідомі. Однак начальник поліції Мартін Вондрашек заявив, що його міг надихнути випадок, який стався за кордоном у минулому. Ймовірно, мова йде про російських "скулшутерів".
- Президент України Володимир Зеленський також не оминув моторошної трагедії у Празі та висловив співчуття родичам загиблих, а також побажав постраждалим швидкого одужання.