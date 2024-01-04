4 января в школе в городке Перри был первый учебный день после праздников. В учебном заведении, где произошла стрельба, обучаются около 1 700 учеников.
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К транспортировке раненых привлекли вертолеты
Полиции поступило сообщение о стрельбе в школе примерно в 7:37 утра по местному времени. Шериф округа Даллас Адам Инфанте рассказал, что офицер прибыл в школу через 7 минут и обнаружил многих пострадавших от огнестрельного оружия.
Стрельба состоялась до начала учебного дня, так что в здании было еще очень мало студентов и преподавателей. По мнению полиции, это спасло многие жизни, ведь четверг был первым учебным днем после зимних каникул.
На месте уже работают экстренные службы. Для транспортировки пострадавших с огнестрельными травмами привлекли вертолеты.
Что известно о жертвах и раненых
Официально полиция не сообщала количество жертв и раненых, однако по данным издания Mirror два человека погибли, еще 10 получили огнестрельные ранения. По свидетельствам очевидцев, сам стрелок тоже погиб.
В то же время шериф сообщил, что полиция установила личность предполагаемого стрелка, но не сообщил никаких дополнительных подробностей о подозреваемом.
По данным полиции сейчас на месте безопасно.
По данным ФБР, на место происшествия прибыл постоянный агент ФБР в офисе в Де-Мойне, чтобы помочь отделу уголовных расследований штата Айова. На месте также находится Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами.
Генеральный прокурор США уже проинформирован об инциденте.
Что известно о стрельбе в Праге
- 21 декабря днем в центре Праги 24-летний студент философского факультета Карлового университета Давид Козак совершил массовый расстрел в здании факультета философии, убив 13 человек. Еще 25 человек получили ранения. Правоохранители ликвидировали стрелка на месте.
- Позже оказалось, что перед этим в парке на окраине Праги он застрелил мужчину и 2-месячного ребенка.
- 24 декабря на севере Словакии правоохранители арестовали мужчину, который позвонил в полицию и начал угрожать устроить такую же стрельбу.