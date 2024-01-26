Як повідомляють журналісти, злочинець зайшов до закладу Starbucks на Мюнстерплац в Ульмі (Баден-Вюртемберг) під час зміни у п'ятницю ввечері. Відтоді він утримував у заручниках чотирьох людей. До поліцейського диспетчерського центру перший екстрений виклик надійшов о 18:50.

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Чули вистріли

Достеменно невідомо, хто у заручниках чоловіка, і яка при ньому зброя. Кажуть, що "довга рушниця і пістолет" зіграли свою роль. А от у поліції наголошували на гострій небезпеці для життя.

Відтак, поліція негайно ж розгорнула великий контингент і оточила центр міста навколо закладу. Також на місці працював загін спеціального призначення – SEK. Біля бар'єрів зібралися понад 100 спецпризначенців.

У пресрелізі поліції сказано: "О 20:20 чоловік і озброєний злочинець покинули будівлю разом із заручником і втекли".

Власне, в якийсь момент на місці події пролунали чотири постріли. Люди, котрі були неподалік, розбіглися у паніці. А поліцейські кричали: "Всі забирайтеся звідси". Правда, спочатку не було відомо, хто стріляв.

Як зазначають у поліції, стрілянину відкрив спецназ. Прессекретар продовжив: "Злочинця заарештували, заручник не постраждав".