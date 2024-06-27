Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба останніми тижнями проводив переговори щодо цього з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Окрім того, радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван принаймні двічі спілкувався про ППО з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Дивіться також Нідерланди та ще одна країна передадуть Україні систему Patriot

Передача Patriot Україні

Financial Times пише, що угода між країнами, ймовірно, передбачатиме відправку систем ППО спочатку з Ізраїлю до США, а вже потім – до України. Джерела видання зазначали, що йшлося про 8 систем ППО, однак врешті-решт не всі з них можуть потрапити в Україну.

Також зазначається, що окрім перемовин США з Україною, наша держава проводила прямі переговори з Ізраїлем. Голова МЗС України Дмитро Кулеба не підтвердив цю інформацію, проте вказав, що робота щодо питання триває.

Україна продовжує працювати з різними країнами світу над отриманням додаткових систем Patriot. Ми ще раз закликаємо всі країни, які мають такі системи, надати їх Україні,

– заявив Кулеба виданню.

Важливо те, що у квітні Ізраїль оголосив, що почне виводити з експлуатації 8 своїх батарей Patriot, яким понад 30 років, щоб замінити їх досконалішими системами.

Проте батареї, що розгорнули під час конфлікту з ХАМАС, продовжують працювати на тлі побоювань, що зростання напруженості з підтримуваним Іраном угрупованням Хезболла може перерости в повномасштабну війну.

Колишні посадовці та аналітики припускають, що якщо Ізраїль вирішить відмовитися від своїх систем, він, швидше за все, продасть їх Сполученим Штатам для подальшої передачі тих в Україну. Варто додати, що раніше Ізраїль відхиляв прохання України у засобах ППО.

Нагадаємо, нещодавно США вирішили передати Україні всі вироблені ракети для Patriot і NASAMS, відтермінувавши постачання іншим союзникам. Причиною такого рішення стали атаки на українську енергоструктуру. У США вважають, що це допоможе вберегти цивільну інфраструктуру перед настанням зими.