Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в последние недели проводил переговоры по этому поводу с госсекретарем Энтони Блинкеном. Кроме того, советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан по крайней мере дважды общался о ПВО с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Смотрите также Нидерланды и еще одна страна передадут Украине систему Patriot

Передача Patriot Украине

Financial Times пишет, что соглашение между странами, вероятно, предусматривать отправку систем ПВО сначала из Израиля в США, а уже потом – в Украину. Источники издания отмечалось, что речь шла о 8 системах ПВО, однако в конце концов не все из них могут попасть в Украину.

Также отмечается, что кроме переговоров США с Украиной, наше государство проводило прямые переговоры с Израилем. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не подтвердил эту информацию, однако указал, что работа по вопросу продолжается.

Украина продолжает работать с разными странами мира над получением дополнительных систем Patriot. Мы еще раз призываем все страны, которые имеют такие системы, предоставить их Украине,

– заявил Кулеба изданию

Важно то, что в апреле Израиль объявил, что начнет выводить из эксплуатации 8 своих батарей Patriot, которым более 30 лет, чтобы заменить их более совершенными системами.

Однако батареи, развернутые во время конфликта с ХАМАС, продолжают работать на фоне опасений, что рост напряженности с поддерживаемой Ираном группировкой Хезболла может перерасти в полномасштабную войну.

Бывшие чиновники и аналитики предполагают, что если Израиль решит отказаться от своих систем, он, скорее всего, продаст их Соединенным Штатам для дальнейшей передачи тех в Украину. Стоит добавить, что ранее Израиль отклонял просьбы Украины в средствах ПВО.

Напомним, недавно США решили передать Украине все произведенные ракеты для Patriot и NASAMS, отсрочив поставки другим союзникам. Причиной такого решения стали атаки на украинскую энергоструктуру. В США считают, что это поможет уберечь гражданскую инфраструктуру перед наступлением зимы.