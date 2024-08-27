В Луцке неизвестный стрелял в военных: полиция ищет нападавшего

В Луцке в ночь на 27 августа произошла стрельба. Так, неизвестный мужчина открыл огонь по военнослужащим на посту.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали инцидента. Также продолжаются поиски злоумышленника, который начал стрельбу.

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В Луцке стреляли в военных на посту

В ночь на 27 августа в Луцке произошла стрельба. Так, неизвестный мужчина открыл огонь по военнослужащим, которые несли службу по охране объекта на посту. Военные открыли ответный огонь, однако злоумышленнику удалось скрыться.

В результате инцидента ранения получил один из военнослужащих. Пострадавшего госпитализировали.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства, в частности – какое оружие использовал нападающий. Сейчас в действие введено специальную военную операцию, поиски нападающего продолжаются.

Правоохранители также начали уголовное производство по факту посягательства на жизнь военнослужащего (статья 348 Уголовного кодекса).

Мужчина в военной форме открыл стрельбу на Тернопольщине

В селе Доброводы Тернопольской области 15 августа произошла стрельба, в результате которой погибло 3 человека. Мужчина в военной форме открыл огонь по гражданским посреди дня.

После стрельбы нападавший начал убегать, однако через 40 минут его удалось задержать. Мужчина был в 2 километрах от места преступления и скрывался от правоохранителей.

Известно, что 45-летний стрелок служил в воинской части на Тернопольщине. Его мобилизовали на Житомирщине, мужчина был на передовой, но в последнее время – служил в тылу. Среди основных версий следствия – социально-бытовой конфликт или психологическое состояние. Нападающему сразу сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.