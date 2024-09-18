Смертельная стрельба в Москве: момент попал на видео

В центре Москвы днем 18 сентября произошла стрельба в интернет-магазине Wildberries. Известно о нескольких раненых, а также, по неофициальным данным, двух погибших.

Российские СМИ активно распространяют видео с моментом стрельбы. На кадрах видно попытки неизвестных мужчин проникнуть внутрь офиса, а затем слышны выстрелы, передает 24 Канал.

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В сети показали момент стрельбы в центре Москвы

Стрельба произошла в бизнес-центре "Романов двор". В Wildberries говорят, что в их офис якобы хотел незаконно проникнуть экс-супруг владелицы компании Владислав Бакальчук. Впрочем, тот заявил, что его люди были без оружия.

По словам владелицы интернет-магазина Татьяны Бакальчук, ее экс-супруга сопровождали один из соучредителей Wildberries Сергей Ануфриев и бывший глава "Wildberries Банк" Владимир Бакин.

Двое из трех раненых – полицейские. Официально известно, что погиб один из охранников офиса. Впоследствии росСМИ начали распространять информацию, что от ранений также умер его коллега.

Всего после конфликта задержаны 28 человек.

Начало конфликта возле офиса Wildberries: смотрите видео

По данным росСМИ, в конфликте участвовали спортсмены, которые занимаются единоборствами. Среди них был боец MMA из чеченского клуба "Ахмат" Умар Чичаев. Говорят, что в июле 2024 года Бакальчук обращался за помощью к главе Чечни Кадырову. Он заявил, что его жена "связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес".

Владелица интернет-магазина утверждает, что этот инцидент был попыткой рейдерского захвата.

Конфликт связан с объединением Wildberries со значительно меньшей компанией – оператором наружной рекламы Russ... Объединение объясняется романом Татьяны Бакальчук с директором Russ Робертом Мирзояном. По данным СМИ, сделку Wildberries и Russ одобрил Путин,

– пишут российские телеграмм-каналы.

Стрельба в московском офисе Wildberries: смотрите видео