Смертельна стрілянина у Москві: момент потрапив на відео

У центрі Москви вдень 18 вересня відбулася стрілянина в інтернет-магазині Wildberries. Відомо про декількох поранених, а також, за неофіційними даними, двох загиблих.

Російські ЗМІ активно поширюють відео із моментом стрілянини. На кадрах видно спроби невідомих чоловіків проникнути всередину офісу, а згодом чутно постріли, передає 24 Канал.

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У мережі показали момент стрілянини у центрі Москви

Стрілянина відбулася у бізнес-центрі "Романів двір". У Wildberries кажуть, що до їхнього офісу нібито хотів незаконно проникнути ексчоловік власниці компанії Владислав Бакальчук. Втім, той заявив, що його люди були без зброї.

За словами власниці інтернет-магазину Тетяни Бакальчук, її ексчоловіка супроводжували один зі співзасновників Wildberries Сергій Ануфрієв та колишній голова "Wildberries Банк" Володимир Бакін.

Двоє з трьох поранених – поліцейські. Офіційно відомо, що загинув один із охоронців офісу. Згодом росЗМІ почали поширювати інформацію, що від поранень також помер його колега.

Загалом після конфлікту затримано 28 людей.

Початок конфлікту біля офісу Wildberries: дивіться відео

За даними росЗМІ, у конфлікті брали участь спортсмени, які займаються єдиноборствами. Серед них був боєць MMA з чеченського клубу "Ахмат" Умар Чичаєв. Кажуть, що у липні 2024 року Бакальчук звертався за допомогою до голови Чечні Кадирова. Він заявив, що його дружина "зв'язалася з незрозумілою компанією, яка під виглядом об'єднання віджимає бізнес".

Власниця інтернет-магазину стверджує, що цей інцидент був спробою рейдерського захоплення.

Конфлікт пов'язаний з об'єднанням Wildberries зі значно меншою компанією – оператором зовнішньої реклами Russ… Об'єднання пояснюється романом Тетяни Бакальчук із директором Russ Робертом Мірзояном. За даними ЗМІ, угоду Wildberries та Russ схвалив Путін,

– пишуть російські телеграм-канали.

Стрілянина у московському офісі Wildberries: дивіться відео