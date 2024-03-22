Неизвестные открыли стрельбу в Москве: много погибших, в сети пишут еще и о пожаре

В Подмосковье в "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Есть погибшие и раненые.

Вечером 22 марта российские телеграм-каналы начали писать о стрельбе под Москвой. Впоследствии эту информацию подтвердили официальные источники.

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Кровавый концерт

Так, в сети появились кадры, на которых видно, как напуганные люди пытаются покинуть торговый центр. Также на видео слышны звуки стрельбы.

Местные медиа сообщают, что стрельба началась во время выступления группы "Пикник". Кто-то заявляет, что неизвестный мужчина начал стрельбу из автоматического ружья. В то же время очевидцы рассказывают, что слышали, как стреляли с разных сторон.

Уже сейчас говорят о десяти погибших и более трех десятках пострадавших.

Кроме того, известно, что в "Крокус Сити Холл" также вспыхнул пожар. Каналы отмечают, что он настолько мощный, что начала разрушаться кровля ТЦ.

Посетители сбегают с ТЦ: видео соцсети

Над "Крокусом" поднялся сильный густой дым: видео соцсети

Горит кровля "Крокус Сити": видео соцсети

Стрельба и крики в концертном зале: видео соцсети