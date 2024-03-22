Невідомі відкрили стрілянину в Москві: багато загиблих, у мережі пишуть ще й про пожежу

У Підмосков'ї у торговому центрі "Крокус Сіті Холл" сталася стрілянина. Є загиблі та поранені.

Увечері 22 березня російські телеграм-канали почали писати про стрілянину під Москвою. Згодом цю інформацію підтвердили офіційні джерела.

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Кривавий концерт

Так, у мережі з'явилися кадри, на яких видно, як налякані люди намагаються залишити торговельний центр. Також на відео чути звуки стрілянини.

Місцеві медіа повідомляють, що стрілянина розпочалася під час виступу гурту "Пікнік". Хтось заявляє, що невідомий чоловік почав стрільбу з автоматичної рушниці. Водночас очевидці розповідають, що чули, як стріляли з різних боків. Так, інше пропагандистське видання повідомляє про трьох невідомих із рушницями.

Вже зараз кажуть про десяток загиблих та понад три десятки постраждалих.

Крім того, відомо, що у "Крокус Сіті Холл" також спалахнула пожежа. Канали зазначають, що вона настільки потужна, що почала руйнуватися покрівля ТЦ.

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