В метро Нью-Йорка пассажир без билета угрожал полиции – началась стрельба, ранены люди

В Бруклине, Нью-Йорк, сотрудники полиции пытались остановить мужчину без проездного билета на платформе метро Sutter Avenue с помощью оружия. В результате инцидента пострадали четыре человека, включая правоохранителей и случайных прохожих.

По данным полиции, человек без билета напал на офицеров с ножом, а до того словесно угрожал их жизни. Тогда двое правоохранителей, которые сначала пытались использовать шокер, начали стрельбу, пишет ВВС.

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В американском метро началась стрельба

В результате инцидента пострадал безбилетный пассажир, двое легально путешествующих, среди которых 49-летнего прохожего госпитализировали в критическом состоянии после ранения в голову, а 26-летняя женщина получила легкое ранение. Также был ранен один из офицеров, открывших огонь.

Все началось с того, что офицеры, которые патрулируют участок станции метро Sutter Avenue, заметили, как человек прошел через турникет без оплаты и направился к платформе через открытые ворота. Работники полиции пошли за ним и на платформе попросили его немедленно вернуться.

В это время на станцию прибыл поезд, направлявшийся на север. Как только двери вагонов открылись, безбилетный пассажир быстро запрыгнул внутрь. Офицеры направились за нарушителем.

Мужчина без билета вышел из вагона и вытащил нож, с которым бросился на офицеров. Полицейские в ответ применили огнестрельное оружие и несколько раз выстрелили в 37-летнего мужчину.

Мы рассматриваем ситуацию, но не ошибайтесь. То, что произошло на платформе станции метро, является результатом действий вооруженного преступника, который столкнулся с нашими сотрудниками. Они выполняли работу, которую мы им поручили,

– отметил комиссар полиции города Томас Донлан.

Напомним, что 4 сентября в средней школе Апалачи в Виндере, штат Джорджия, произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека и около 30 получили ранения.