У метро Нью-Йорка пасажир без квитка погрожував поліції – почалась стрілянина, поранені люди

У Брукліні, Нью-Йорк, співробітники поліції намагалися зупинити чоловіка без проїзного квитка на платформі метро Sutter Avenue за допомогою зброї. Внаслідок інциденту постраждали чотири особи, включаючи правоохоронців та випадкових перехожих.

За даними поліції, людина без квитка напала на офіцерів з ножем, а до того словесно погрожувала їх життю. Тоді двоє правоохоронців, які спочатку намагались використати шокер, почали стрілянину, пише ВВС.

Дивіться також Бігав поміж будинків: у Києві неподалік центру помітили лося – з'явилися кадри "прогулянки"

В американському метро почалась стрілянина

Внаслідок інциденту постраждав безквитковий пасажир, двоє легально подорожуючих, серед яких 49-річного перехожого госпіталізували в критичному стані після поранення в голову, а 26-річна жінка отримала легке поранення. Також було поранено одного з офіцерів, які відкрили вогонь.

Все почалося з того, що офіцери, які патрулюють ділянку станції метро Sutter Avenue, помітили, як чоловік пройшов через турнікет без оплати та попрямував до платформи через відчинені ворота. Працівники поліції пішли за ним і на платформі попросили його негайно повернутись.

У цей час на станцію прибув поїзд, що прямував на північ. Як тільки двері вагонів відчинилися, безквитковий пасажир швидко застрибнув усередину. Офіцери попрямували за порушником.

Чоловік без квитка вийшов із вагона і витягнув нож, з яким кинувся на офіцерів. Поліцейські у відповідь застосували вогнепальну зброю та кілька разів вистрілили у 37-річного чоловіка.

Ми розглядаємо ситуацію, але не помиляйтеся. Те, що відбулось на платформі станції метро, є результатом дій озброєного злочинця, який зіткнувся з нашими співробітниками. Вони виконували роботу, яку ми їм доручили,

– зазначив комісар поліції міста Томас Донлан.

Нагадаємо, що 4 вересня в середній школі Апалачі у Віндері, штат Джорджія, сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло щонайменше чотири людини та близько 30 отримали поранення.