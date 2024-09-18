Як тварина опинилася так далеко від лісу, наразі не відомо. Відповідні кадри опублікували в телеграм-каналі "Київ ІНФО".

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У Шевченківському районі Києві побачили лося

У середу, 18 вересня, між житловими будинками у Шевченківському районі Києва помітили лося. Очевидці повідомили про незвичайну подію в соціальних мережах, зазначивши, що тварину бачили на вулиці Нагірній.

На опублікованому відео можна побачити, як тварина бігає порожньою вулицею міста.

Лось бігає вулицями: дивіться відео

Поліція відреагувала на повідомлення про лося, й прибула на місце події. Наразі загрози громадській безпеці через тварину немає.



Лось наляканий у траві / Фото Київ24

Для того, щоб допомогти лосю, потрібно звертатися до Центру порятунку диких тварин. Адже його працівники шукають тварину вже другий день поспіль. Вони отримували повідомлення, але коли приїздили на місце, то тварини вже не було.