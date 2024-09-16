Люди не вірять, що блогер пішов би на такий ризик заради створення контенту. На опублікованих в Instagram кадрах з підписом "на краю життя", можна побачити, як чоловік ховається, а ведмідь блокує вхід і оцінює непроханого гостя.

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Блогер заліз у печеру і зустрів там ведмедя

Під час небезпечної зустрічі блогер опинився віч-на-віч з ведмедем, досліджуючи лігво тварини. Звір спочатку увійшов в барліг, але незабаром відступив після того, як рознюхав все навколо.

Не повірите, що зі мною сталося. Провів 24 години в лісі, де на мене напав ведмідь. Спочатку один, а потім інший,

– зазначив у кадрі Янковіч, який був на дереві, поки небезпека не минула.

Скориставшись нагодою, блогер спробував вийти з нори, але несподівано натрапив на ведмедя. На щастя, ведмідь обнюхав чоловіка і його камеру, але не становив жодної загрози, що дозволило блогеру втекти неушкодженим.

Як це було: дивіться відео

Стефан повідомив своїм 953 000 підписникам, що йому вдалося врятуватися, але на цьому все не скінчилося. Він втрапив в ще одну халепу з ведмедями, про яку детально розповів у наступному відео. Він ховався від нього на дереві, а потім вони ще й оточили його намет.

Ведмеді знову наступили на блогера: дивіться відео

Більшість користувачів мережі переконані, що кадри автентичні – вони просто не можуть повірити, що автор міг піти на такий величезний ризик заради контенту. Ось декілька коментарів, які вони залишили:

"Здається, моя душа покинула тіло, коли я дивився на це";

"Йому пощастило, що ведмідь не розірвав його на шматки";

"Як він туди потрапив? Ці люди ризикують життям лише заради контенту".

В чому каверза?

Суть трюку розкривається у фінальному ролику, де блогер гладить ведмедя, пояснюючи, що вони стали "найкращими друзями". На кадрах видно, як блогер навіть годує його з руки.

Стефан потоваришував зі звіром: дивіться відео

Примітно, що ця взаємодія відбувалася під ретельним наглядом професійного дресувальника, що гарантувало безпеку обох сторін.