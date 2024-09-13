Тривожний інцидент стався в штаті Сабах, де на молоду дівчину напала група з восьми видр. Після нападу на тілі дівчини було виявлено кілька глибоких ран.

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Жінка залишилася закривавленою після нападу видр

Зграю з восьми видр помітили, коли вони блукали в пошуках їжі, й несподівано стали агресивними щодо молодої дівчини. Свідки повідомляють, що тварини напали на неї, завдавши укусів, які спричинили кровотечу, після чого втекли з місця події. На тілі дівчини знайшли кілька глибоких ран.

Я побачила, як щось випливає з водостоку, і подумала, що це кіт. Але воно вискочило і вкусило мене. Раптом я зрозуміла, що їх багато. Я навіть не змогла підвестися, коли це сталося,

– розповіла постраждала.

На фотографіях Харун, зроблених після нападу, видно, як з її голови та рук капає кров. Її легінси теж були залиті кров'ю.

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Припускають, що видр могли налякати перехожі, які проходили поруч. Записи з камер відеоспостереження показують, що видри втекли на найближчу автостоянку, а потім зовсім зникли.

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Як вважають захисники прав тварин, видри нечасто нападають на людей. Вони можуть атакувати, якщо відчують загрозу. Торік в Азії та у США неодноразово фіксували напади видр на людей. Деякі з жертв навіть отримували важкі поранення.

Що треба знати про видр?

Видра річкова, також відома як європейська або звичайна видра, – вид, широко розповсюджений по всій Європі та Азії. Цей водний ссавець відомий своєю пристосованістю до різних прісноводних біотопів у різних регіонах.