Цей значний улов був зроблений у річці Язу, що протікає через Міссісіпі та Луїзіану. Тварину довжиною понад 4 метри і вагою 365 кілограмів вирішили просто з'їсти.

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Гігантського алігатора впіймали у США

У штаті Міссісіпі завершився щорічний сезон полювання на алігаторів, в якому в 2024 році взяли участь понад 3700 осіб. У полюванні, яке завершилося вчора, брали участь команди, що складалися в середньому з 5 – 6 осіб кожна.

Згідно з державними правилами, мисливцям дозволено вполювати максимум двох алігаторів довжиною понад 1,2 метра, із застереженням, що тільки один з них може перевищувати 2 метри. Успішним учасникам полювання дозволяється залишити собі улов, який можна використовувати для різних цілей, в тому числі для створення гаманців, ременів або кулінарних страв.



У США впіймали гігантського алігатора / Фото Daily Mail

Найбільший трофей цього року – масивний алігатор завдовжки понад 4 метри та вагою 365 кілограмів. Попри складні погодні умови, в тому числі сильний дощ, мисливці наполегливо продовжували полювання.

Ми сиділи під час мусону понад 3 години, зламали 2 жердини, кілька разів майже потрапили до списку загиблих і все ж нам вдалося спіймати цього монстра,

– розповіла одна учасниць команди мисливців Меган Сассер.

Які саме знаряддя були використані для упіймання алігатора – не розголошують. Однак, правила полювання дозволяють використовувати різні методи, включаючи гачки, гарпуни й вогнепальну зброю.

Після успішного полювання команда-переможець зробила кілька фотографій поруч із впольованою твариною, перш ніж відвезти тушу до місцевої м'ясопереробної компанії Red Antler.



Здобич планують з'їсти / Фото Daily Mail

За останні п'ять років ми тут, у Red Antler, обробили близько 3000 алігаторів. Але бачили лише двох, які перевищували 4 метри у довжину,

– сказав, власник Red Antler Processing Шейн Сміт.

Команда забрала більшу частину м'яса додому, а решту пожертвувала Hunter Harvest – некомерційній організації, яка займається забезпеченням м'ясом нужденних сімей.

Мережа не в захваті

У нещодавньому дописі в соціальній мережі Меган Сассер з гордістю продемонструвала фотографію, на якій вона зображена поруч із трофейним алігатором. Однак, це фото викликало значну негативну реакцію серед деяких інтернет-користувачів.

Багато хто висловив своє обурення, в коментарях підкреслюючи вік тварини. Один користувач зауважив: "Цьому алігатору має бути щонайменше 50 років, щоб стати таким великим. Яка ганьба. Це прекрасна тварина!".



Меган Сассер із трофейним алігатором / Фото Daily Mail