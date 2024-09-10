Нове дослідження Communications Biology висвітлює триваюче потепління океанів та його згубний вплив на популяції акул, які вже перебувають під загрозою зникнення. Попереджають, що скорочення чисельності акул може мати серйозні наслідки і для коралових рифів, які вже стикаються зі значними проблемами.

Читайте також Їх залишилося всього 400: одного із найрідкісніших ссавців на Землі раптово помітили в парку

Океани продовжують нагріватися – акулам це не до вподоби

Протягом семи років, з 2013 по 2020 рік, дослідники проводили комплексне дослідження 120 рифових акул, що мешкають на віддалених коралових рифах архіпелагу Чагос у центральній частині Індійського океану. Використовуючи спеціальні мітки для відстеження, вчені змогли зібрати важливі дані про місцеперебування та пересування акул.

Згодом ця інформація була інтегрована з супутниковими даними, які відстежували 9 ключових вимірів екологічного стресу, що впливає на рифи, включаючи температуру поверхні моря, вітрові режими та океанські течії.

Під час інтенсивного потепління океану Ель-Ніньо у 2015 – 2016 роках коралові рифи зазнали підвищеного стресу, що призвело до помітного зниження активності акул у цих районах. Дослідження показують, що акули не могли повернутися до своїх звичних місць проживання протягом 16 місяців після цієї стресової події.

Тоді морські хижаки частіше відвідували здоровіші ділянки коралових рифів. Вони краще збереглися завдяки знищенню інвазивних щурів і збільшенню популяції птахів, які допомагають удобрювати рифи.



Вчені з'ясували, чому сірі рифові акули покидають коралові рифи / Фото Unsplash

Дослідники вважають, це свідчить про те, що посилення захисту коралових рифів від людської шкоди може допомогти акулам якомога довше залишатися на їхніх рідних рифах.

Чому акули покидають свої "домівки" на коралових рифах?

Акули класифікуються як холоднокровні тварини, температура їхнього тіла тісно пов'язана з температурою навколишньої води.

Коли стає занадто спекотно, акулам потрібно "переїжджати". Ми вважаємо, що багато з них вирішили "перебратися" у глибші, прохолодніші води. Це викликає занепокоєння. Деякі акули повністю зникали з рифів на довгі періоди,

– кажуть дослідники.

За їх словами, рифові акули вже зникли з майже 20% площ коралових рифів у всьому світі. Частково це відбулося через надмірний вилов риби. Також висока температура, ймовірно, відразу відлякала акул, але вплив спеки на здоров'я рифу утримав їх.

Вчені б'ють на сполох через тривожне скорочення тропічних коралових рифів, які забезпечують середовище існування для чверті всіх видів морських риб. Ці життєво важливі екосистеми перебувають під серйозною загрозою через підвищення температури океану, нестримний вилов риби та зростання рівня забруднення.