Стрельба в Одессе: с ранением в больнице известный тренер, его жена погибла

В Киевском районе Одессы 1 июня произошла стрельба, в результате которой погибли 2 человека. Инцидент произошел между известным тренером и его женой.

Стрельба началась в соседнем дворе на улице Левитана, а затем – по Люстдорфской дороге. Местное СМИ утверждает, что сначала убили жену, а затем водителя автомобиля.

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Кто погиб во время стрельбы

Свидетели рассказали, что три машины заехали со стороны улицы Левитана. Там видели автомобили BMW, Range Rover, а вот третью машину не разглядели – она скрылась с места перестрелки.

Сначала раздалось 4 выстрела. Женщина, по всей вероятности, погибла первой. Очевидцы утверждают, что после первых выстрелов началось преследование – Range Rover и еще один автомобиль пытались догнать водителя BMW. В межквартальном проезде 30-летнего водителя смогли догнать и перестрелка продолжилась.

Со ссылкой на источники в правоохранительных органах местное издание утверждает, что за рулем Range Rover был известен тренер Одессы, глава одной из борцовских федераций. Муж выжил, но с огнестрельными ранениями госпитализирован в больницу. Пассажирка BMW, вероятно, жена тренера погибла сразу, а водитель BMW – в карете скорой помощи.

Какова версия убийства

О стрельбе сообщили около 15:00 на горячую линию полиции Одессы. В настоящее время все обстоятельства стрельбы устанавливаются, однако, по предварительной информации, конфликт возник между членами семьи, которые были в 2 автомобилях. Причастна ли третья машина – пока неизвестно.

В СМИ сообщают, что стрельба произошла из-за ревности. Как будто муж застал свою жену с любовником. По словам очевидцев, огонь по BMW открыли из Range Rover. После того как два человека были ранены, пассажир, сидевший на заднем сиденье BMW открыл ответный огонь.

В настоящее время правоохранители открыли дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.