Стрілянина в Одесі: з пораненням у лікарні відомий тренер, його дружина загинула

В Київському районі Одеси 1 червня сталася стрілянина, унаслідок якої загинуло 2 людини. Інцидент стався нібито між відомим тренером та його дружиною.

Стрілянина почалася в сусідньому дворі на вулиці Левітана, а потім – Люстдорфській дорозі. Місцеве ЗМІ стверджує, що спочатку вбили дружину, а потім водія автомобіля.

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Хто загинув під час стрілянини

Свідки розповіли, що три машини заїхало з боку вулиці Левітана. Там бачили автомобілі BMW, Range Rover, а ось третю машину не розгледіли – вона зникла з місця перестрілки.

Спочатку пролунало 4 постріли. Жінка, ймовірно, загинула першою. Очевидці стверджують, що після перших пострілів почалося переслідування – Range Rover та ще один автомобіль намагалися наздогнати водія BMW. У міжквартальному проїзді 30-річного водія змогли наздогнати й перестрілка продовжилася.

З посиланням на джерела у правоохоронних органах місцеве видання стверджує, що за кермом Range Rover був відомий тренер Одеси, голова однієї з борцівських федерацій. Чоловік вижив, але з вогнепальними пораненнями госпіталізований до лікарні. Пасажирка BMW, ймовірно, дружина тренера загинула відразу, а водій BMW – у кареті швидкої допомоги.

Яка є версія вбивства

Про стрілянину повідомили близько о 15:00 на гарячу лінію поліції Одеси. Нині всі обставини стрілянини встановлюються, проте, за попередньою інформацією, конфлікт виник між членами родини, які перебували у 2 автомобілях. Чи причетна третя машина – наразі невідомо.

У ЗМІ повідомляють, що стрілянина сталася через ревнощі. Буцімто чоловік застав свою дружину з коханцем. За словами очевидців, вогонь по BMW відкрили із Range Rover. Після того як двоє людей було поранено, пасажир, який сидів на задньому сидінні BMW відкрив вогонь у відповідь.

Нині правоохоронці відкрили справу за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.