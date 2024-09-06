В Одессе произошла стрельба – мужчина выстрелил в прохожего
Источник:Полиция Одесской области
В Киевском районе Одессы произошла стрельба. Стрелка еще не нашли, на месте происшествия работают правоохранители.
В результате стрельбы пострадал один человек, его госпитализировали.
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Подробности стрельбы в Одессе
В полиции сообщили, что 6 сентября около 09:00 на спецлинию "102" позвонил гражданин, который сообщил, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в прохожего и скрылся.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Сейчас на месте происшествия работают криминалисты и следственно-оперативная группа.
Обстоятельства происшествия устанавливаются,
– сообщили в полиции.
Напомним, что несколько дней назад нашли стрелка из Луцка, который стрелял в военных. Ночью 27 августа он открыл огонь по военнослужащим, которые несли службу по охране режимного объекта на посту. Тогда военным пришлось открыть огонь в ответ, однако он сбежал.
местонахождение стрелка обнаружили следователи и оперативники. Нарушителя задерживали при силовой поддержке спецназовцев полиции КОРД.