Зброю у нього вилучили та направили на дослідження. Мотиви скоєння злочину фігурантом встановлюються слідством.

Інцидент трапився вночі 27 серпня в обласному центрі. Невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони режимного об’єкту на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь.

️Провівши низку заходів, оперативники спільно із слідчими та співробітниками кримінального аналізу Нацполіції встановили місцезнаходження стрілка.

Сьогодні, 4 вересня, за силової підтримки спецпризначенців поліції КОРД, правопорушника затримали

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