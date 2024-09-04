Зброю у фігуранта вилучили та направили на дослідження. Мотиви скоєння злочину фігурантом встановлюються слідством.

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Невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях

Інцидент трапився вночі 27 серпня в обласному центрі. Невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони режимного об'єкта на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь.

️Провівши низку заходів, оперативники спільно зі слідчими та співробітниками Нацполіції встановили місцеперебування стрілка.

За силової підтримки спецпризначенців поліції КОРД, правопорушника затримали.

По військовослужбовцях ТЦК стріляв з рушниці 40-річний лучанин: дивитися відео