В Польше задержали украинца: его подозревают в стрельбе на рынке Варшавы

В Польше задержали 38-летнего украинца, которого подозревают в стрельбе на рынке в Варшаве. Ему и его сообщнику может грозить до 10 лет тюрьмы.

Об этом пишет wprost.pl. Он действовал с напарником.

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Украинца задержали в Польше

В начале сентября в Варшаве на рынке "Олимпия" в районе Воля произошло нападение на сотрудников разведывательно-патрульного отдела столичной полиции. Патрулируя территорию, полицейские вмешались в инцидент с мужчиной, которого собирались допросить. Однако на них внезапно открыли огонь. В ответ полицейские вынуждены были применить табельное оружие, но злоумышленникам удалось скрыться.

Во время происшествия пострадал случайный прохожий, которого доставили в больницу для оказания медицинской помощи. 57-летний мужчина получил ранение в ногу, но его жизни ничего не угрожало. После инцидента полиция начала поиски подозреваемых.

Сначала был задержан 38-летний гражданин Украины, а через несколько дней арестовали 45-летнего выходца из Таджикистана.

Местная прокуратура предъявила обоим мужчинам обвинения в нападении на полицейских путем совместного и согласованного применения огнестрельного оружия. Суд по ходатайству прокурора принял решение применить к подозреваемым временный арест сроком на три месяца.

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что во Львове на улице Зубривской, что в районе жилого массива Сихов, ночью местные жители слышали звуки выстрелов и петард. Правоохранители рассказали, что в результате инцидента пострадал человек.