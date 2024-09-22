

Медики диагностировали у пострадавшего синяки и ушибы.



22 сентября около 23.30 на оперативную линию 102 позвонил 21-летний львовянин. По словам заявителя, на улице Зубривской, где они с отцом ждали еврокомиссара для оформления ДТП, к ним подошли двое неизвестных мужчин и совершили конфликт, который перерос в драку, после чего скрылись. В дальнейшем медики диагностировали у заявителя синяки и ушибы.



Также в сообщении мужчина отметил, что после побега злоумышленников он слышал звук, похожий на взрыв петарды или выстрел, но о его происхождении точно сказать не может.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции № 2 Львовского районного управления полиции № 2. Правоохранители обследовали место происшествия и прилегающую территорию - никаких гильз и других предметов, которые указывали бы на то, что нападавшие могли использовать оружие, обнаружено не было. Также с огнестрельными ранениями в медицинские учреждения никто не обращался.



Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и принимают меры для установления лиц и розыска злоумышленников. Решается вопрос правовой квалификации.