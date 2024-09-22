Поліція розповіла, що орієнтовно о 23:30 22 вересня до них зателефонував 21-річний львівʼянин. Він розповів, що на них з батьком підійшли двоє невідомих.

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Що відомо про інцидент у Львові

За словами заявника, на вулиці Зубрівській, де вони з батьком чекали єврокомісара для оформлення ДТП, до них підійшли двоє невідомих чоловіків та вчинили конфлікт, який переріс у бійку, після чого втекли,

– розповіли у поліції.

У 21-річного чоловіка медики діагностували синці та забої. Він також розповів, що після втечі зловмисників він чув звук, схожий на вибух петарди або постріл, проте про його походження точно сказати не може.

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У поліції Львівської області розповіли, що на місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2.

Правоохоронці обстежили місце події та прилеглу територію, проте жодних гільз та інших предметів, які вказували б на те, що нападники могли використовувати зброю, не виявили.

Також із вогнепальними пораненнями до медичних установ ніхто не звертався,

– запевнили в поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини події та намагаються встановити та розшукати зловмисників. Також вирішують питання правової кваліфікації справи.