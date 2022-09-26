Придумали "украинский след": как российская пропаганда использует трагедию в школе Удмуртии
Источник:Центр противодействия дезинформации
В Ижевской школе, расположенной в русской республике Удмуртия, 26 сентября произошла стрельба. Совершенно прогнозируемо российские пропагандисты увидели в трагедии "украинский след".
Как пояснили в Центре противодействия дезинформации, российская пропаганда использует трагедию с расстрелом детей в удмуртской школе для продвижения нарратива: "Украина – государство-террорист".
Важно Стрельба в школе Ижевска: количество жертв трагедии возросло
Пропагандисты возлагают ответственность за массовое убийство якобы на украинское сообщество RAMP. Основные тезисы пропагандистов:
- за всеми чрезвычайными событиями в россии есть "тень западных кукловодов",
- следует ожидать новых страшных событий в ближайшее время.
Освещение гибели детей в контексте действий Украины имеет целью оправдание эскалации российской агрессии из-за страшных инфоприводов с дегуманизацией украинцев и свидетельствует о неспособности признания собственных поражений,
– отметили в Центре противодействия дезинформации.
Что известно о стрелке
СМИ пишут, что мужчина, вызвавший стрельбу в школе Ижевска, это выпускник школы 1988 года рождения. Его зовут Артем Казанцев. Предварительно известно, что он стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Эту информацию подтвердил и глава Удмуртии Александр Бречалов.
Через 20 минут после того, как в школе в Ижевске началась стрельба, неизвестный направил письмо в адрес школы. У него говорилось о готовящемся нападении.
"События не являются терактом. Как единственная причина произошедшего прошу указать ненависть. Я не нахожусь в экстремистских организациях, у меня нет политических требований", – написал отправитель.
Стрельба в школе в Ижевске: главное
- 26 сентября в ижевской школе произошла стрельба. В результате погибли многие дети и взрослые. По состоянию на 13:00 количество жертв возросло до 13 человек, в том числе семеро детей.
- В сети очевидцы рассказали, что у здания школы много крови. СМИ пишут, что придя в здание, стрелок сразу застрелил одного охранника. Второго – убил чуть позже.
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