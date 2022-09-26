Придумали "украинский след": как российская пропаганда использует трагедию в школе Удмуртии

В Ижевской школе, расположенной в русской республике Удмуртия, 26 сентября произошла стрельба. Совершенно прогнозируемо российские пропагандисты увидели в трагедии "украинский след".

Как пояснили в Центре противодействия дезинформации, российская пропаганда использует трагедию с расстрелом детей в удмуртской школе для продвижения нарратива: "Украина – государство-террорист".

Важно Стрельба в школе Ижевска: количество жертв трагедии возросло

Пропагандисты возлагают ответственность за массовое убийство якобы на украинское сообщество RAMP. Основные тезисы пропагандистов:

за всеми чрезвычайными событиями в россии есть "тень западных кукловодов",

следует ожидать новых страшных событий в ближайшее время.

Освещение гибели детей в контексте действий Украины имеет целью оправдание эскалации российской агрессии из-за страшных инфоприводов с дегуманизацией украинцев и свидетельствует о неспособности признания собственных поражений,

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

Что известно о стрелке

СМИ пишут, что мужчина, вызвавший стрельбу в школе Ижевска, это выпускник школы 1988 года рождения. Его зовут Артем Казанцев. Предварительно известно, что он стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Эту информацию подтвердил и глава Удмуртии Александр Бречалов.

Через 20 минут после того, как в школе в Ижевске началась стрельба, неизвестный направил письмо в адрес школы. У него говорилось о готовящемся нападении.

"События не являются терактом. Как единственная причина произошедшего прошу указать ненависть. Я не нахожусь в экстремистских организациях, у меня нет политических требований", – написал отправитель.

Стрельба в школе в Ижевске: главное

26 сентября в ижевской школе произошла стрельба. В результате погибли многие дети и взрослые. По состоянию на 13:00 количество жертв возросло до 13 человек , в том числе семеро детей.

, в том числе семеро детей. В сети очевидцы рассказали, что у здания школы много крови. СМИ пишут, что придя в здание, стрелок сразу застрелил одного охранника. Второго – убил чуть позже.

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