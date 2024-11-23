Во Львове мужчина на вокзале устроил стрельбу, – СМИ

Во Львове произошла опасная ситуация. Там мужчина на местном вокзале открыл огонь.

Инцидент произошел на главном железнодорожном вокзале города. Об этом сообщают СМИ, а также депутат Игорь Зинкевич, передает 24 Канал.

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Что известно

Отмечается, что неизвестный произвел выстрелы на перроне вокзала.

По состоянию на сейчас мужчина задержан. Из чего стрелял мужчина будут устанавливать правоохранительные органы.

По словам Зинкевича, в результате действий злоумышленника травмированных нет.

Ожидаем официальный комментарий правоохранительных органов,

– подчеркнул депутат.

По данным СМИ, на фото – человек, который открыл стрельбу на вокзале / Фото соцсети

К слову, 23 ноября смертельная драка случилась в столичном отеле "Sky Loft". Там ориентировочно в 01:00 ночи между двумя компаниями возник конфликт. После этого между участниками вспыхнула драка, во время которой один из фигурантов достал оружие и сделал несколько выстрелов в сторону оппонентов.