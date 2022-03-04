Стреляют по больницам и родильным, – Ляшко о цинизме врага

Виктор Ляшко рассказал, что оккупанты ведут себя цинично в Украине. В частности они жестоко палят по лечебным учреждениям.

Соответствующую информацию рассказал министр здравоохранения в эфире канала "Рада" 4 марта. То есть на 9 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Орки цинично палят по больницам и родильным

Достаточно большое количество наших людей гибнет под завалами в жилых домах, школах, детских садах, больницах, которые безжалостно расстреливают террористы,

– заявил министр здравоохранения.

Виктор Ляшко рассказал, что это наиболее критическая точная, ведь из-под завалов спасатели достают погибших людей. Министр призвал страну-агрессора забрать войска с нашей территории и прекратить расстрел мирных и гражданских объектов.

Поскольку все конвенции, все юридические документы и правила ведения войны не предусматривают обстрелы больниц, скорой медицинской помощи,

– заявил министр.

Добавил, что оккупанты обстреляли:

вчера (речь идет о 3 марта – 24 канал) – экстренную медицинскую помощь, которая везла раненых, а также Черниговский противотуберкулезный диспансер;

сегодня (речь идет о 4 марта – 24 канале) террористы стреляют по роддому возле Киева.

"Ничего, кроме осуждения, это не вызывает. Я обращаюсь в частности к медикам, которые есть в стране-оккупанту. Как министр здравоохранения презираю вашу позицию и не считаю вас медиками. Министерство здравоохранения России – вы непрофессионалы, вы нарушаете все каноны гуманитарного общества и не призываете прекратить войну и обстрелы медиков", – сказал Ляшко.

Министр пояснил, что за время войны 18 детей умерли только в больницах.

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