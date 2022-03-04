Стріляють по лікарнях і пологових, – Ляшко про цинізм ворога
Віктор Ляшко розповів, що окупанти поводяться цинічно в Україні. Зокрема вони жорстоко гатять по лікарських закладах.
Відповідну інформацію розповів міністр охорони здоров'я у ефірі каналу "Рада" 4 березня. Тобто на 9 день війни, яку Росія почала проти України.
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Орки цинічно гатять по лікарнях та пологових
Досить велика кількість наших людей гине під завалами у житлових будинках, школах, дитячих садках, лікарнях, які безжально розстрілюють терористи,
– заявив міністр охорони здоров'я.
Віктор Ляшко розповів, що це найбільш критична точна, адже з-під завалів рятувальники дістають загиблих людей. Міністр закликав країну-агресора забрати війська з нашої території та припинити розстріл мирних та цивільних об'єктів.
Оскільки всі конвенції, всі юридичні документи та правила ведення війни не передбачають обстріли лікарень, швидкої медичної допомоги,
– заявив міністр.
Додав, що окупанти обстріляли:
- вчора (мовиться про 3 березня – 24 канал) – екстрену медичну допомогу, яка везла поранених, а також Чернігівський протитуберкульозний диспансер;
- сьогодні (мовиться про 4 березня – 24 канал) терористи стріляють по пологовому будинку біля Києва.
"Нічого, окрім осуду, це не викликає. Я звертають зокрема до медиків, які є в країні-окупантові. Як міністр охорони здоров'я зневажаю вашу позицію та не вважаю вас медиками. Міністерство охорони здоров'я Росії – ви непрофесіонали, ви порушуєте всі канони гуманітарного суспільства й не закликаєте припинити війну та обстріл медиків", – сказав Ляшко.
Міністр пояснив, що за час війни 18 дітей померли тільки у лікарнях.
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