Стріляють по лікарнях і пологових, – Ляшко про цинізм ворога

Віктор Ляшко розповів, що окупанти поводяться цинічно в Україні. Зокрема вони жорстоко гатять по лікарських закладах.

Відповідну інформацію розповів міністр охорони здоров'я у ефірі каналу "Рада" 4 березня. Тобто на 9 день війни, яку Росія почала проти України.

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Орки цинічно гатять по лікарнях та пологових

Досить велика кількість наших людей гине під завалами у житлових будинках, школах, дитячих садках, лікарнях, які безжально розстрілюють терористи,

– заявив міністр охорони здоров'я.

Віктор Ляшко розповів, що це найбільш критична точна, адже з-під завалів рятувальники дістають загиблих людей. Міністр закликав країну-агресора забрати війська з нашої території та припинити розстріл мирних та цивільних об'єктів.

Оскільки всі конвенції, всі юридичні документи та правила ведення війни не передбачають обстріли лікарень, швидкої медичної допомоги,

– заявив міністр.

Додав, що окупанти обстріляли:

вчора (мовиться про 3 березня – 24 канал) – екстрену медичну допомогу, яка везла поранених, а також Чернігівський протитуберкульозний диспансер;

сьогодні (мовиться про 4 березня – 24 канал) терористи стріляють по пологовому будинку біля Києва.

"Нічого, окрім осуду, це не викликає. Я звертають зокрема до медиків, які є в країні-окупантові. Як міністр охорони здоров'я зневажаю вашу позицію та не вважаю вас медиками. Міністерство охорони здоров'я Росії – ви непрофесіонали, ви порушуєте всі канони гуманітарного суспільства й не закликаєте припинити війну та обстріл медиків", – сказав Ляшко.

Міністр пояснив, що за час війни 18 дітей померли тільки у лікарнях.



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