У ДСНС вважають, що під завалами будинків у Бородянці можуть перебувати близько 100 людей.

До теми Ракетні удари фактично повністю зруйнували Бородянку на Київщині

Про це повідомила речниця управління ДСНС у Київській області Вікторія Руб. Наразі доля цих осіб невідома.

Додамо, що загарбники бомбили Бородянку, що розташована за 60 кілометрів від Києва, протягом кількох днів. Рашисти цинічно обстрілювали житлові будинки, дитсадки та аптеки.

Розбомблена Бородянку з висоти польоту: кадри Reuters