Стрелял из ружья по военным в Луцке: правоохранители задержали мужчину
Источник:Полиция Волынской области
В Луцке правоохранители задержали мужчину, который стрелял из ружья по военным ТЦК. Им оказался 40-летний местный житель.
Зброю у фігуранта вилучили та направили на дослідження. Мотиви скоєння злочину фігурантом встановлюються слідством.
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Невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях
Інцидент трапився вночі 27 серпня в обласному центрі. Невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони режимного об’єкту на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь.
️Провівши низку заходів, оперативники спільно із слідчими та співробітниками Нацполіції встановили місцезнаходження стрілка.
За силової підтримки спецпризначенців поліції КОРД, правопорушника затримали.
По військовослужбовцях ТЦК стріляв з рушниці 40-річний лучанин: дивитися відео