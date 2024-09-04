Стріляв з рушниці по військових у Луцьку: правоохоронці затримали чоловіка
Джерело:Поліція Волинської області
У Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з рушниці по військових ТЦК. Ним виявився 40-річний місцевий житель.
Зброю у фігуранта вилучили та направили на дослідження. Мотиви скоєння злочину фігурантом встановлюються слідством.
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Невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях
Інцидент трапився вночі 27 серпня в обласному центрі. Невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, які несли службу з охорони режимного об’єкту на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь.
️Провівши низку заходів, оперативники спільно із слідчими та співробітниками кримінального аналізу Нацполіції встановили місцезнаходження стрілка.
Сьогодні, 4 вересня, за силової підтримки спецпризначенців поліції КОРД, правопорушника затримали
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