В Киевской области мужчина стрелял в полицейских, потому что хотел выпить: фото и видео задержания

В Киевской области 53-летний мужчина устроил стрельбу по полицейским. Злоумышленник взял в руки ружье, потому что не смог купить алкоголь в запрещенное для этого время.

Инцидент произошел в конце дня 10 июля в Броварах. Нападающего удалось задержать благодаря спецоперации сотрудников полиции и бойцов КОРД.

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Стрелял, потому что не смог купить спиртное

Около полуночи 10 июля мужчина пытался купить спиртное в одном из супермаркетов Броваров. Не получив желаемого, он схватил ружье и разбил дверь магазина. Когда полицейские пытались остановить дебошира, он начал стрелять в их сторону.

После этого правоохранители срочно провели полицейскую спецоперацию. Работники районного управления полиции Броваров совместно с сотрудниками Корпуса оперативно-внезапного действия задержали вооруженного преступника по месту жительства.

Нападающего задержали в его квартире / Фото Полиция Киевской области

Добавим, что во время обыска дома нападающего, кроме примененного им ружья, были изъяты также патроны и ручная наступательная граната с залпом к ней.

У злоумышленника изъяли оружие / Фото Полиция Киевской области

Правоохранители задержали нападающего, который пытался приобрести алкоголь в запрещенное время: смотрите видео

К слову, полиция открыла против нападающего уголовное производство по поводу посягательства на жизнь работников правоохранительных органов. Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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